Ağsu dolaylarında yol çöküb.

Metbuat. az-ın məlumatına görə, hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 150-ci kilometrliyində baş verib.Yolun Ağsu dolaylarından keçən hissəsində asfalt örtük çöküb. Nəticədə yolda hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb. Hadisə yerinə aidiyyəti qurumlar cəlb edilib.

