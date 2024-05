İran prezident İbrahim Rəisinin qəzaya düşdüyü helikopterin axtarışı üçün Türkiyədən gecə görüşlü axtarış-xilasetmə texnikası istəyib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, bu təklifə dərhal reaksiya verən Türkiyə Respublikası Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) Van və Ərzurum bölmələrindən ibarət 32 dağcı axtarış-xilasetmə personalı ilə 6 texnikanı bölgəyə getməsi üçün yola salıb.

