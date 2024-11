Türkiyənin Rizə şəhərində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ saat 13:02-də (Bakı vaxtı ilə) Rizənin Hemşin ilçəsində qeydə alınıb.

4.7 bal gücündə olan zəlzələ yer səthindən 12.85 kilometr dərinlikdə baş verib.

Dağıntı və təlafat barədə məlumat verilməyib.

