​Kapital Bank-ın nağd kredit lotereyasının 1-ci tirajının qalibləri bəlli oldu

Xəbər verdiyimiz kimi ölkənin birinci bankı Kapital Bank-da nağd kredit müraciəti edən müştərilər üçün lotereya keçirilir.

15 may 2024-cü il tarixində lotereyanın 1-ci tirajı baş tutdu. Canlı yayımda təsadüfi üsulla seçilən 23 nəfər tirajın qalibi oldu. Lotereyanın şərtlərinə əsasən qaliblərin 15 aprel – 9 may 2024-cü il tarixlərində əldə etdikləri kreditin maksimum 500 AZN aylıq ödənişini Kapital Bank həyata keçirəcək.



Qaliblər haqqında ətraflı məlumat: https://kbl.az/gtkltr

Lotereyanın 2-ci və final tirajları 12 iyun 2024-cü il tarixində baş tutacaq. Qeyd edək ki, 1-ci və 2-ci tirajın hərəsində 23 nəfər olmaqla 46 qalibin maksimum 500 AZN aylıq kredit ödənişi, final tirajda isə 4 müştərinin maksimum 10 000 AZN olmaqla bütün kredit məbləği Kapital Bank tərəfindən ödəniləcək. Final tirajda 1-ci və 2-ci tirajın bütün iştirakçıları yenidən lotereyada iştirak edirlər.

Lotereya haqqında məlumat üçün:https://kbl.az/ltlt

Xatırladaq ki, Kapital Bank-ın nağd kredit lotereyası 3 iyun tarixinədək davam edir. Bu müddətdə “Gündəlik təlabat krediti” üçün müraciət edən müştərilər avtomatik olaraq lotereyada iştirak şansı qazanırlar. “Gündəlik təlabat krediti” ni onlayn kanallardan (kapitalbank.az, birbank.az və Birbank mobil tətbiqi) müraciət edərək əldə edən müştərilər lotereyada 5 iştirak şansı, filialamüraciət edərək kredit əldə edən müştərilər isə 1 iştirak şansı əldə edirlər .

Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi gəliri olan hər kəs Kapital Bank-dan 50 000 AZN-dək “Gündəlik təlabat krediti”ni illik 10.9% dən başlayaraq 59 ayadək müddətə əldə edə bilərlər.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 119 filialı və 53 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir.

