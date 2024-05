Ötən gün İranda qəzaya uğrayan helikopterdən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzadan dəqiqələr öncə çəkilmiş görüntülərdə İran prezidenti İbrahim Rəisi və İranın XİN rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahian yer alıb.

Metbuat.az sözügedən fotonu təqdim edir:

