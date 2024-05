“Bu hadisə ABŞ-nin İrana qarşı cinayətləri siyahısına daxil ediləcək. Prezidentin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı faciədə ABŞ günahkardır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İran Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Cavad Zərif deyib.

O, prezidentin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı faciədə ABŞ-ni günahlandırıb.

