Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Aparatına yeni rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, sözügedən vəzifəyə Samir Ağabalayev təyin olunub.

Bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl nazirliyin Aparat rəhbəri Zaur Əliyev idi. O, sabiq nazir Mədət Quliyevin 2019-cu ildə imzaladığı əmrlə nazirliyin Aparat rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuşdu.

