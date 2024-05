Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının bununla bağlı müraciəti müsbət cavablandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, minifutbol üzrə dünya çempionatı 2025-ci ildə Bakıda keçiriləcək.

Hazırda yarışın təqdimat mərasimi təşkil edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.