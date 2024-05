Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 58-ci Ordu korpusunun keçmiş komandanı həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb.



Məlumata görə, general-mayor İvan Popov korrupsiyada şübhəli bilinir.

