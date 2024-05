Minifutbol üzrə millimizin üzvləri təltif olundu

Minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvləri təltif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçulara “Əməkdar idman ustası” fəxri adı verilib. Təltifetmə mərasimi 2025-ci ildə Bakıda keçiriləcək minifutbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı tədbirdə baş tutub.

İdmançılara medalları və vəsiqələri gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov təqdim edib:

Təltif olunan idmançılar: Ramil Həsənzadə Davud Kərimi Seymur Məmmədov Mirmehdi Rzayev Rəvan Kərimov Tanrıverdi Məhərrəmli Vüsal İsayev Samir Həmzəyev Təhmuraz Əmir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.