İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) kəşfiyyat rəisi briqada generalı Məhəmməd Kazeminin ölümü ilə bağlı iddia yayılıb.



Metbuat.az bildirir ki, bu iddia ilə çıxış edən “Jurnalist gündəliyi” teleqram kanalı sonradan məlumatı təkzib edib.

Daha əvvəl generalın Lorestan əyalətində öldürüldüyü barədə məlumat verilmişdi.

Qeyd edək ki, Kazemi bu posta 2022-ci ilin iyununda təyin edilib.



