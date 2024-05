Həftəsonu üç bürcün şansı gətirəcək

Astroloqların araşdırmalarına görə, bu həftə bəzi bürclər üçün uğurlu olacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Şir bürcü bu həftəsonu pis günləri geridə qoyacaq. Bu həftə onlar üçün yeni biznes imkanları yaranacaq. Yarımçıq qalan işlərini həll edə biləcəklər.

Oxatanlar praktik zəkaları və əyləncəli tərəfləri sayəsində hər şeyi həll etmək üçün ən asan yolu tapacaqlar. Pul və karyera baxımından da uğurlu həftə olacaq. Həftə sonu dostları ilə birliklə maraqlı vaxt keçirə bilərlər.

Əkizlər çox yönlü, danışan və sosial olması ilə tanınır. Əkizləri bir yerdə sabit görmək mümkün deyil. Bu həftədə onlar üçün çox dinamik keçəcək. Yeni iş imkanları əldə edə bilərlər.

