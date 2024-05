Azərbaycan Oxatma Federasiyasının yeni prezidentinin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu posta Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev seçilib.

O, qarşıdakı 4 ildə federasiyaya rəhbərlik edəcək.

