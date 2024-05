Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının üçüncü oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sərhədçi" İdman Mərkəzində “Sabah” və “Xəzri” klubları üz-üzə gəlib. Qarşılaşma birincilərin 75:59 qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında reallaşan ilk dueldə "Xəzri" (95:70), ikinci görüşdə isə "Sabah" (94:63) qələbə qazanıb.

Final seriyasında üç qələbə qazanan kollektiv qızıl medallara sahib çıxacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.