Maurisiyo Poçettino "Bavariya" klubu ilə danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Çelsi" klubundan ayrılan təcrübəli çalışdırıcı Almaniya nəhəngi ilə danışıqlara başlayıb. "Mançester Yunayted" klubu da argentinalı baş məşqçinin keçidində maraqlı olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Maurisio Poçettino karyerası ərzində PSJ, "Tottenhem", "Sauzempton" və "Espanyol" klublarını çalışdırıb.

