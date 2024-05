Hacı Nuran buna görə evlənmirmiş - Özü DANIŞDI

"Hər şeyin öz vaxtı var. Allah hər bir insanın öz vaxtını tənzimləyir".

Metbuat.az Kult.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri xeyriyyəçi, teleaparıcı Hacı Nuran Hüseynov “Maqazin plus” verilişinə açıqlamasında deyib.

O, həkim nəzarəti altında olduğunu və bu səbəbdən də ailə həyatı qura bilmədiyini etiraf edib:

“Mən 10 ilə yaxındır ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. İndi də müalicə alıram. Həkimlər də müalicəyə görə ailə qurmağıma icazə vermirlər. Xüsusi vaxtlar var ki, o vaxtlarda dərman qəbul edirəm. Ona görə də, hər şeyin öz vaxtı var”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.