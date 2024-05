Cəlilabad rayonu Günəşli kəndi ərazisində 2013-cü il təvəllüdlü Zəhra Niftiyevanın çıxdığı ağacın yaxınlığından keçən elektrik naqilinə toxunması nəticəsində yıxılaraq ölməsi araşdırılır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fakt üzrə Cəlilabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.