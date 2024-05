"Instagram” hesabınıza edilən giriş cəhdlərindən xəbərdar olmağın mümkün olduğunu bilirdiniz?

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

Funksiyanı aktivləşdirmək, “Instagram” hesabınızın təhlükəsizliyini ikiqat artırmağdan bəhs edən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.