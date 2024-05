Futbol üzrə Almaniya Kubokunun qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, finalda "Kaiserslautern" və "Bayer" komandaları üz-üzə gəlib. Görüş Leverkuzen təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Matçda yeganə qolu 17-ci dəqiqədə Qranit Caka vurub.

Xabi Alonsonun komandası sonuncu dəfə Almaniya Kubokuna 1992-1993-cü illər mövsümündə sahib çıxmışdı.

Qeyd edək ki, "Bayer" bu mövsüm ölkə çempionu olmağı da bacarıb.

