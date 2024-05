Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Əfv sərəncamının icrasına başlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamın icrası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin 4 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində davam etdirilib. Müəssisədə cəza çəkən 4 qadın cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub.

Həmin məhkumlara arayışlar təqdim edilib və onlar azadlığa buraxılıb.



Xatırladaq ki, əfv sərəncamı ümumilikdə 154 nəfərə şamil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.