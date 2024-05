Mayın 27-si günün birinci yarısında Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin qısa müddətə saniyədə 15-20 metrədək güclənəcəyi gözlənilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

