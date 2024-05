"Qalatasaray"ın Türkiyə çempionu olmasından sonra klub "Fənərxbaxça"nı lağa qoyan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda "Fənərbaxça"nın plesteyşn oyununda çempion olduğu əks olunub. Lakin həmin paylaşımda "Fənərbaxça"lı futbolçuların əllərində kubokun olmadığı müşahidə edilib. Futbolçular boş əllərini qaldıraraq çempionluğunu qeyd ediblər.

