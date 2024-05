İndiyədək İrəvandakı etiraz aksiyasında iştirak edən 284 nəfərdən 273-ü cərimə olunaraq azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “news.am” məlumat yayıb.

Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyidən verilən məlumata görə, paytaxt küçələrində nəqliyyatın hərəkəti artıq bərpa edilib.

