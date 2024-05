Aparıcı Tarix Əliyev özünə 45 yaş münasibətilə doğum günü keçirib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, məclisə onun yaxın dostları və sənət adamları qatılıb. Fotoqraf Zeynal Məmmədli məclisdən fotoları sosial media hesabında paylaşıb.

Görüntülərdə Xalq artistləri Röya Ayxan, Tünzalə Ağayeva və aparıcı Afaq Gəncəli yer alıb.

