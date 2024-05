Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında videomüraciət yayıb.

"Bu gün Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Azərbaycanın Müstəqillik Gününü qeyd edirik! Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz!", - deyə səfir qeyd edib.

