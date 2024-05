Ersin Tatar İlham Əliyevə təbrik etdi

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar 28 May – Müstəqqillik Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə hesabında Azərbaycan – Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti parlamenti arasında dostluq qrupunun rəhbəri, Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev paylaşım edib.“Dost və qardaş Azərbaycan Respublikasının 28 May – Müstəqillik Gününü öz adımdan və Kipr türk xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Türk dünyası bizim ailəmizdir. Kipr türkləri də böyük Türk millətinin bir parçasıdır deyərək, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə güclü dəstək verən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə cansağlığı, xoşbəxtlik və uğur, dost və qardaş Azərbaycan xalqına sülh və bərəkət arzu edirəm.

Azərbaycanlı qardaşlarımızın işğal altında olan torpaqlarını geri alması ilə builki Müstəqillik Gününün belə bir xoşbəxt şəraitdə qeyd etməsinin verdiyi xüsusi sevinci və qürur hissini ürəkdən bölüşürük”, – deyə Ersin Tatarın təbrik mesajında vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.