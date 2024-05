Tbilisidə "Sülh körpüsü" və ən yüksək nöqtə sayılan televiziya qülləsi Azərbaycan Respublikasının bayrağı rənglərində işiqlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə Gürcüstanda teleqüllə və körpü mavi, qırmızı və yaşıl rənglərlə işıqlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.