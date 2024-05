Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (DMA) İdarə Heyətinə yeni sədr təyin olunub.

Metbuat.az bildirir ki, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev bununla bağlı əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, bu posta Sadiq Cabir oğlu Əliyev gətirilib.

