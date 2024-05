Fərid Mehrəlizadə polis orqanına dəvət olunub.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırda araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, iqtisadçı Fərid Mehrəlizadənin saxlanılması barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

