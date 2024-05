Valideynlərin nəzərinə - Bu tarixdən qəbul başlayır

03 iyun 2024-cü il saat 11:00-dan etibarən paytaxtda uşaqların I sinfə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst (prioritetsiz) qəbul aparılacaq.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq.

Azərbaycan bölməsi üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı:

