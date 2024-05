Polkovnik-leytenant Vəfa Dadaşova yüksək vəzifəyə təyin olundu - FOTO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tibb Xidmətinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az-ın Qaynarinfo.az-a istinadən məlumatına görə, fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə bu vəzifəyə polkovnik-leytenant Vəfa Dadaşova təyin olunub.

Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tibb Mərkəzinin rəisi polkovnik Xanım Sofiyeva, ötən ilin dekabrında isə Tibb Xidmətinin rəisi polkovnik Pərviz Vəliyev vəzifələrindən azad ediliblər.

Vəfa Dadaşova hər iki şəxsin vəzifəsini icra edirdi.

