AMEA-nın professoru, kimya elmləri doktoru Vidadi Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, o, ötən gün 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, V.Hüseynov 1950-ci ildə Qubadlı rayonunun Həkəri kəndində anadan olub. 1975-ci ildən AMEA-da işləyib.

