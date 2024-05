Həftəsonu bu bürclərə şans gətirəcək

Astroloji araşdırmalara görə, həftəsonu bəzi bürclər üçün xoş keçəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Buğa bürcü üçün həftəsonu bir çox xoş hadisələrlə yadda qalacaq. Maliyyə baxımından yüksəlişlər gözlənilir, iş həyatında sərfəli təkliflər ola bilər.

Oxatan bürcü insanları həftəsonu bir çox planlarını həyata keçirə biləcəklər. Karyeralarında müsbət irəlliləyişlər olacaq, gözlənilən təklifləri nəhayət eşidəcəklər.

Həftəsonunu uğurlu keçirəcək bürclərdən biri də Şirdir. Onların sevgi münasibətlərində xoş hadisələrin baş verəcəyi qaçılmazdır. Həmçinin maliyyə baxımından da uğurlu olacaqlar.

