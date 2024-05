Hüseyn Dəryanın oğlunun yeni görüntüləri maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum reperin oğlu Cahangir Muradov sosial media hesabında atasının və özünün şəklini paylaşıb. O, fotolara “Hüseyn Dərya” və “Hüseynin oğlu” qeydini yazıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

