Tovuzda yeniyetməni ildırım vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bədbəxt hadisə mayın 31-i axşam saatlarında rayonun Ağdam kəndində baş verib.

Məlumata görə, rayon sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Səbuhi Abdullazadəni ildırım vurub.

O, hadisə yerində ölüb.

