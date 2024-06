Prezident onlara fəxri ad verdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası mülki aviasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az bildirir ki, Sərəncamla mülki aviasiya sahəsində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilbər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Axundov Zaur Sənan oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Məlikova Gülbəniz Yusif qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Balabəyov Ağabəy Ağagüloviç

Əhmədov Rafiq Əhməd oğlu

Əliyev Arif Abbas oğlu

Həsənov Elgün Arif oğlu

Həsənov Rafiq Ağahüseyn oğlu

Həsənov Telman Əsgər oğlu

Hüseynov Rinat Nazim oğlu

Nəsirov Zaur İbrahim oğlu

Prokofyeva Svetlana Aleksandrovna

Süleymanov Arzu Arif oğlu

Tahirova Esmira Kazım qızı.

Mülki aviasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar mühəndis”

Bağıyev İmran Ağasəf oğlu

Mazanov Rauf Mahmudoviç

Mirzəyev Arif Qəribxan oğlu

“Əməkdar pilot”

Həsənov Fazil Alaverdi oğlu

Həsənov Səfadə Səfalı oğlu

Kovalyov Ruslan Vyaçeslavoviç.

