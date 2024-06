Bu dərddən qurtulmaq üçün balqabaq yeyin

Balqabaq payız aylarında yetişdirilən sağlam və dadlı bir qidadır. Balqabağın dadından əlavə, çox yüksək qida dəyəri var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən balqabağın faydalarını təqdim edir:



- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Göz sağlamlığını qoruyur

- Orqanizmi bakteriya və xəstəlik törədən mikroblardan qoruyur

- Zəngin bir lif mənbəyidir, ürəyi qoruyur və həzm sistemini dəstəkləyir

- Dərinin sağlamlığı üçün faydalıdır, dərini lazımi nəmlə təmin edir və onu daha canlı edir

- Tərkibində Omeqa-3 var və yaddaşı gücləndirir

- Sümük strukturlarının sağalmasına kömək edir və böyrək daşlarının qarşısını alır

- Qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir

- Balqabaq allergik reaksiyaların yaranmasının qarşısını alır

- Xərçəng riskini azaldır

