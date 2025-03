​Tatu etdirmək istəyənlərin diqqətinə: Bu xəstəliyə yoluxa bilərsiz

Tatusu olan şəxslərin dəri xərçənginə yoluxma riski yüksəkdir.

Metbuat.az xəbər veir ki, bu barədə Danimarka universitetinin alimləri araşdırma aparıblar.

Tədqiqatçılar bildirirlər ki, döymə mürəkkəbində olan bəzi kimyəvi maddələr bədəndə toplana və immunitet sisteminə təsir edə bilər.

Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, döymə etdirməyi düşünən şəxslər mürəkkəb növünü diqqətlə seçməli və mövcud sağlamlıq vəziyyətini nəzərə almalıdırlar.

Araşdırmanın nəticələri "BMC Public Health" jurnalında dərc olunub.

