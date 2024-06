Bloger Aynişan Quliyevanın yeni fotosessiyası maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yeni görüntüsünü sosial media hesabında paylaşıb. İzləyicilərin çoxu imicini dəyişən blogeri tanımadığını, tamam başqa insana bənzədiyini qeyd ediblər.

Həmin fotoları təqdim edirik:



