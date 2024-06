Məzuniyyətə gələn əsgər faciəvi şəkildə öldü - FOTO

İyunun 1-i saat 18 radələrində İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı kəndi ərazisində “QAZ-53” və “VAZ-2107” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə “VAZ”ın sürücüsü həlak olub, maşında olan 2 sərnişin isə yaralanıb.



Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qəzada ağır xəsarət alan 19 yaşlı Nurlan Azər oğlu Dəmirov əsgərdir. Daxili Qoşunların əsgəri olan gənc məzuniyyətdə olduğu vaxt ağır qəzaya düşüb.

Hadisə vaxtı “VAZ” markalı avtomobili idarə edən Nurlanın qardaşı 2000-ci il təvəllüdlü Dəmirov Abuzər Azər oğlu aldığı xəsarətlərdən ölüb, avtomobildə olan digər sərnişin 35 yaşlı Müşviq Abbasov da Nurlan kimi ağır xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.