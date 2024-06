Sabunçu rayonu, Aeroport şosesi, "Sabunçu" körpüsünün yaxınlığında piyada vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb. Qəza səbəbindən həm Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı, həm də mərkəz istiqamətlərində sıxlıq yaranıb.

