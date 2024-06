İmtahandan keçə bilmədiyinə görə intihar edən abituriyent müğənni Tacir Şahmalıoğlunun qohumudur.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Qaynarinfo-ya sənətçinin özü məlumat verib.

Müğənni abituriyentin qardaşının qaynı oğlu olduğunu vurğulayıb:

"Dünəndən yasdayıq. Allah kiməsə göstərməsin, ağır dərddir. 17 yaşında, boy-buxunlu övlad, heyif belə bir uşaqdan. Gələn il qəbul olardı, nə olacaqdı ki?"

Qeyd edək ki, Bakının Günəşli qəsəbəsində imtahandan keçə bilməyən şagir intihar edib.

