Qarabağ Universitetinin yataqxanasında son tamamlanma işləri aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri Təhsil TV yayıb.Məlumata görə, yataqxanadan istifadə universitetin bütün tələbələri üçün ödənişsiz olacaq.

