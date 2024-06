Xaçmaz rayonunun Ləcət kənd tam orta məktəbində bıçaqlanma baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, məktəbin 11-ci sinif şagirdi Azər Babaşov sinif yoldaşı Daşdəmir Rəhimova bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirib.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.