İstanbulun "Qalatasaray" klubunda istefa baş tutub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, klubun vitse-prezidenti Erden Timur istefa verib. O, bu barədə bu gün keçirilən mətbuat konfransında açıqlama verib.

O bildirib ki, Türkiyə liqasında çempionluq yarışında olduqları üçün, həmçinin "Qalatasaray"ın çempionlauq sevincinin önünə keçmək istəmədiyi üçün qərarı daha əvvəl açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, 44 yaşlı funksioner 2022-ci ilin iyun ayından "Qalatasaray"da çalışırdı.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.