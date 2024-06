Bu bürcləri həftəsonu yeniliklər gözləyir

Astroloqların fikrincə, bu ay 3 bürcün həyatında mühüm irəliləyişlər baş verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər bürcü həftə sonu yeni məqsədlərinə çata biləcək. Həmçinin bir çox problemlərin öhdəsindən gələcəklər.

Qoç bürcləridə həftənin şanslı bürcləri sırasındadır. Onlar maraqlı iş təkliflər alacaqlar. Həftə sonu şəxsi həyatlarında bəzi sürprizlərin olacağı da gözlənilir.

Həftəsonu bəxti gətirəcək bürclərdən biri də Şirdir. Onları işgüzar səfərlər gözləyir. Maraqlı insanlarla tanış ola bilərlər.

