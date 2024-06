"Real Madrid"in yeni transfer etdiyi hücumçu Kilian Mbappenin maaşı illik 30 milyon avro olacaq və vurulan qollara görə bonuslar olacaq.

Metbuat.az-ın məlumata görə, fransalı futbolçu 50 milyon avro məbləğində imza bonusu əldə edəcək. Həmçinin, onun müqaviləsində 1 milyard avroluq təzminat məbləği də əks olunub. Hücumçunu vaxtından əvvəl almaq istəyənlər bu məbləği ödəməli olacaqlar.

Mbappenin, həmçinin imic hüquqlarının 70 %-nə sahib olacağı vurğulanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.