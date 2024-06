Məşhur müğənnilər məzun günündə səhnə alacaqlar

Xalq artistləri Aygün Kazımova, Miri Yusif və Avroviziya qalibimiz Nigar Camal Məzun günündə səhnə alacaqlar.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, Kazımova Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetinin (UNEC) 28 iyunda “Crystal Hall”da baş tutması planlaşdırılan Məzun günündə səhnıyı çıxacaq.

Miri Yusif Bakı Dövlət Universitetinin Milli Gimnastika Arenasında 27 iyunda keçiriləcək olan Məzun günündə çıxış edəcək.

Bakı Mühəndislik Universitetinin 27 İyunda baş tutması planlaşdırılan tədbirininin xüsusi qonağı isə N. Camal olacaq.

