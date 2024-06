12 yaşlı məktəbli faciəvi şəkildə vəfat etdi - TƏFƏRRÜAT / FOTO

Ötən gün Quba rayonu Digah kəndi yaxınlığındakı süni göldə 2012-ci təvəllüdlü Yusif Elşad oğlu Ələsgərov boğularaq həyatını itirib. Şagirdin cəsədi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıcları tərəfindən tapılıb və çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Apa TV-yə danışan sakinlər bildiriblər ki, həmin göldə bir neçə dəfə buna bənzər hadisələr baş verib, uşaqlar və gəlin boğulub.

Ətraflı videoda:



