Dərbəndin meri Rüstəmbek Pirmaqomedov istefa verdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dağıstan KİV-i məlumat yayıb.

"Sprosite u Rasula" teleqram kanalı Dərbənd meri vəzifəsini Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Dağıstan üzrə polis rəisinin müavini polkovnik Əhməd Quliyevin tuta biləcəyini yazıb.



